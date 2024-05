DESAGRADANDO

Ex-BBB Davi perde mais de um milhão de seguidores no Instagram

Após diversas polêmicas, ex-brother hoje soma cerca de 9,5 milhões seguidores em sua conta

Da Redação

Publicado em 23 de maio de 2024 às 21:42

Davi, BBB 24 Crédito: Globo

Desde que saiu campeão do reality show Big Brother Brasil, o baiano Davi Brito já perdeu mais de um milhão de seguidores em seu perfil no Instagram. Após diversas polêmicas, o novo milionário do Brasil, que chegou a acumular 10,5 milhões de seguidores em sua conta, hoje soma cerca de 9,5 milhões.

Inicialmente, Davi perdeu seguidores durante o polêmico término com a ex-companheira Mani Rego. Logo após deixar a casa mais vigiada, Mani e Davi terminaram a relação de maneira turbulenta.

“Eu queria que todas as pessoas, todo mundo, minha família, me respeitasse um pouco porque eu precisava de um momento para raciocinar o que está acontecendo. Só que, em geral, não me respeitaram muito, me bombardearam de informações. Eu parei na cama e fique em estado de choque", disse, em vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias na época.

"E até minha própria ex-namorada, ela terminou comigo, não soube me respeitar o meu momento, o que eu estava vivendo", completou.

Pouco após, Davi voltou a se envolver em polêmicas ao abrir sua conta para o recebimento de doações em Pix dos internautas para ajudar as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Davi também se deslocou até a região para prestar ajudar aos afetados.