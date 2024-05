Ex-BBB revela que vendeu prêmio do programa para quitar dívidas

Michel vendeu o carro que ganhou no programa para pagar sua equipe de gerenciamento de redes sociais

O ex-participante do programa Big Brother Brasil, Michel, anunciou nesta terça-feira (28), a venda de prêmios ganhados durante o BBB24. O dinheiro levantado com a venda dos objetos conquistados será usada para quitar dívidas que o ex-brother fez enquanto estavam no programa.