SEPARADOS

Ex de Giselle Itié, Guilherme Winter nega acusação de ter sentido nojo da atriz durante gravidez

Ator é conhecido pelo papel de Moisés, em "Os 10 Mandamentos"

O ator Guilherme Winter, conhecido pelo papel de Moisés na novela "Os 10 Mandamentos", da Record, negou as acusações da ex-companheira, Giselle Itié. A atriz contou durante um episódio do podcast Exaustas, lançado no último dia 24. que o pai de seu filho tinha repulsa pelo seu corpo durante a gravidez.