Faustão evolui bem e recebe alta da UTI, informa boletim

O apresentador Fausto Silva recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), diz o boletim médico desta sexta-feira (1). Faustão, no entanto, segue internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas na unidade unidade semi-intensiva, onde dá continuidade à reabilitação.



"O paciente Fausto Silva continua evoluindo bem, depois da realização do transplante de coração, ocorrida no último domingo (27/08), no Hospital Israelita Albert Einstein. A função cardíaca permanece normal e sem intercorrências. Hoje, foi transferido para a semi-intensiva e dá continuidade ao processo de reabilitação."