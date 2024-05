‘NÃO TERMINE COMIGO, JOANA’

Feijoada Literária terá lançamento de novo livro de Anderson Shon neste sábado (11)

O evento será no espaço Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio

Da Redação

Publicado em 7 de maio de 2024 às 15:52

O novo livro do escritor Anderson Shon é chamado de “Não termine comigo, Joana” Crédito: Divulgação

O novo livro do escritor Anderson Shon, “Não termine comigo, Joana”, terá o lançamento, neste sábado (11), no espaço Caramurê - Café, Arte e Livros no Comércio e contará com uma edição da tradicional Feijoada Literária. A feijoada começa às 12h e o lançamento às 15h.

O livro conta a história de um casal, Guilherme e Joana, que se apaixonam e entram numa crise no relacionamento por conta de um acidente com a jovem. Para além da trama, a narrativa traz aspectos como a representatividade negra e de pessoas com deficiência (PCD), e também tece críticas à Inteligência Artificial.

Não é a primeira vez em que o autor traz um personagem PCD, já que em “Quando as borboletas saem do casulo” aborda uma protagonista autista. Entretanto, dessa vez a representação será explícita. “É uma das minorias que a gente menos dá atenção, acho importantíssimo ter representatividade PCD”, diz o autor.

Como o próprio título sugere, o drama trata da não aceitação do personagem Guilherme em relação ao término do seu namoro com Joana e da sensação de paralisia que essa situação provoca nas pessoas. “A genialidade por trás da narrativa de Shon é descosturar o próprio tempo, para que possamos refletir o rio de sensações que nos afogam”, pontua o escritor Ian Fraser, que assina a orelha do livro.