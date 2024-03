POLÊMICA

Fernanda, do BBB 24, já foi presa em flagrante após crime; confira

A "loba", como é chamada a sister pelos fãs, foi denunciada pelo Ministério Público do Rio

Fernanda foi pega no pulo, assim como um gato. Os participantes do Big Brother Brasil 24 descobriram que a sister respondeu a um processo criminal por furto em 2022.

A "loba", como é conhecida a sister, foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) sob a acusação de estar subtraindo energia elétrica para a própria residência.

Segundo apuração da colunista Fabia Oliveira, do jornal Metrópoles, a sister fez uma ligação direta na rede de distribuição da Enel, ou seja, fazendo o conhecido "gato de energia".

Ela ainda fez um acordo com o Ministério Público chamado "acordo de não persecução penal", que consiste em que a pessoa investigada seja acompanhada por um defensor público afim de observar se ela está cumprindo as cláusulas estabelecidas, com a possibilidade de extinção de sua punibilidade.