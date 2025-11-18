Acesse sua conta
Festival SiribAção celebra cultura popular com programação inédita em Jacobina

Com programação aberta e gratuita, o festival acontece nos dias 19 e 20 de novembro

  • Foto do(a) author(a) Maria Raquel Brito

  • Maria Raquel Brito

Publicado em 18 de novembro de 2025 às 15:17

Festival SiribAcão leva ações formativas gratuitas para Jacobina
Festival SiribAção leva ações formativas gratuitas para Jacobina Crédito: Marcelo Gandra/Divulgação

Após movimentar o mês de abril em Conde, é a vez de Jacobina receber o Festival SiribAção. A iniciativa acontece na cidade da Chapada Diamantina nos dias 19 e 20 de novembro, com atividades abertas.

Por meio de oficinas formativas e apresentações culturais conduzidas por mestres e artistas populares, a etapa de Jacobina do Festival SiribAção promove vivências artísticas e educativas que valorizem a cultura popular brasileira. As atividades fazem parte da programação da 18ª edição do Dia Integrar, em parceria com a Jacobina Mineração Pan American Silver.

Festival SiribAção

Festival SiribAção compõe a programação da 18ª edição do Dia Integrar por Marcelo Gandra/Divulgação
Atividades são gratuitas e abertas ao público por Marcelo Gandra/Divulgação
1 de 2
Festival SiribAção compõe a programação da 18ª edição do Dia Integrar por Marcelo Gandra/Divulgação

O festival é realizado anualmente desde 2016 pela Associação Sócio Artístico Cultural e Ambiental do Conde – Siribeira, reconhecida pelo trabalho contínuo na valorização das tradições populares e afro-brasileiras. Com 21 anos de ininterrupta atuação, a Associação Siribeira trabalha a partir da reunião de mestres, jovens e crianças em práticas coletivas que unem arte, educação e cidadania, da preservação de saberes ancestrais e do fortalecimento da identidade cultural do litoral norte baiano.

Programação

Focado sobretudo nos estudantes das redes públicas, o Festival SiribAção leva para Jacobina atividades complementares inéditas, como a Oficina de Capacitação em Gestão de OSCs (MROSC), com o instrutor Nailton Cazumbá, professor e palestrante especialista no Terceiro Setor. A ação acontece nesta quarta-feira (19), voltada para capacitação de lideranças e gestores de organizações da sociedade civil de Jacobina, abordando legislação, parcerias e boas práticas administrativas.

Ainda no primeiro dia, o SiribAção também realiza aula de Capoeira com Roda especial, além de apresentação institucional da Siribeira. No dia 20.11, durante a programação da 18ª edição do Dia Integrar, o Festival apresenta oficinas de Hip Hop, Maculelê, Capoeira e Grafite, com produção de um painel artístico coletivo, fechando as atividades do dia com Rodas de Capoeira e Samba de Roda, além de performance da banda Capoeirada, grupo percussivo da Siribeira.

Durante o feriado de 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, moradores da cidade poderão também realizar consultas médicas e odontológicas gratuitas, na programação do Dia Integrar, incluindo exames básicos como aferição de pressão arterial e testes de glicemia, além de contar com serviços gratuitos como fotos 3x4, cortes de cabelo e uma área Kids com atividades especiais para o público infantil.

O dia terá, ainda, distribuição de mudas de plantas frutíferas e ornamentais nativas da região, além das atividades culturais e recreativas promovidas pela Siribeira. Consolidada no calendário da cidade, a ação reafirma o compromisso da Jacobina Mineração com o bem-estar e a qualidade de vida das comunidades do entorno.

