MORTO HÁ 27 ANOS

Filha do cantor Leandro conta experiência sobrenatural com o pai: 'Ele me disse que não iria voltar'

Nesta quinta-feira (16), a dupla de Leonardo completaria 63 anos

Anna Luiza Santos

Publicado em 16 de janeiro de 2025 às 16:46

Cantor morreu de câncer em 1998 Crédito: Reprodução

A médica Lyandra Costa, filha do cantor sertanejo Leandro (1961-1998), fez uma declaração polêmica no seu Instagram nesta quarta-feira (15). A filha de Leandro contou que teve experiências sobrenaturais com o pai, que faleceu de um câncer raro quando ela ainda era bebê.

Ao ser perguntada se ainda sonhava com o pai por um seguidor, ela declarou: “Não mais. Eu ficava muito triste a cada sonho, sentia aquela saudade doída de uma vida inteira não vivida. Da última vez, chorei muito no sonho, e ele me disse que não iria mais voltar porque ele não queria que eu ficasse assim”.

Em seguida, a médica ainda ressaltou que não acredita no sobrenatural, mas sabe que sua experiência foi real. "Não sei explicar isso. Acredito que as pessoas não voltam da morte para falar com quem está vivo, mas tive essa experiência", finalizou.

Story Crédito: Reprodução