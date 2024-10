GRANDES JOGADORES

Fora da Fazenda, Raquel Brito releva torcida contra e a favor no reality

Baiana foi eliminada no dia 7 de outubro

Eliminada do reality show A Fazenda, após sentir fortes dores no tórax durante a Prova de Fogo, a baiana Raquel Brito já declarou torcida para um dos competidores. Em entrevista ao programa Hoje em Dia, da Record, a ex-peoa disse estar na torcida de Yuri Bonotto. Raquel também disse quem não quer ver com o título de campeão.