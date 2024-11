SENTIMENTO

Gilsons emocionam público de Salvador com show de despedida da turnê ‘Pra Gente Acordar’

Show aconteceu no TCA neste sábado (9), com presença das filhas gêmeas de José Gil, Pina e Roma

Alô Alô Bahia

Publicado em 10 de novembro de 2024 às 09:34

Gilsons no TCA Crédito: Reprodução / Alô Alô

Neste sábado (9), o trio Gilsons trouxe à Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em Salvador, uma noite inesquecível para os fãs baianos, encerrando a turnê de despedida do álbum “Pra Gente Acordar”. Com uma combinação de musicalidade envolvente e letras que falam sobre o amor em sua mais pura forma, Francisco, João e José Gil levaram o público a um espetáculo.

Desde as primeiras notas de “Proposta” até a celebrada “Várias Queixas”, o trio percorreu os maiores sucessos de sua carreira. Hits como “Devagarinho,” “Pra Gente Acordar,” “Love Love” e o contagiante “Vem de Lá” fizeram o público cantar e dançar a plenos pulmões com os Gilsons, que não esconderam a emoção de encerrar esse capítulo do álbum lançado em 2022.

O show também contou com momentos especiais, como as parcerias recentes “Feito A Maré,” com Jota.pê, e “ME LIGA,” com Murilo Chester. O espetáculo teve um espaço especial, também, para a presença das filhas gêmeas de José Gil, Pina e Roma. Do palco, as pequenas mostraram que a paixão pela música vem de família. Elas dançaram, cantaram e acompanhou os pais e os tios durante a passagem do trio pela capital baiana.

Quando questionado sobre o que mais emocionou o trio na trajetória do disco, José expressou com gratidão o impacto que o álbum teve na vida das pessoas e o retorno carinhoso do público. “Tocar as pessoas de uma forma que a gente não imaginava. Ele [o disco] se espalhou dessa forma. No momento de pandemia, por exemplo, foi um som muito importante pra muita gente. Então, acho que é o sentido de gratidão mesmo, de agradecer todo mundo que caminhou com a gente nesse projeto, que acompanhou a gente desde o início. Pra quem ficou junto, pra quem acompanhou o trabalho, o nosso muito obrigado de quem veio até aqui”, disse ele ao Alô Alô Bahia.

Com o álbum de estreia indicado ao Grammy Latino, Prêmio Multishow e Prêmio da Música Brasileira, os Gilsons consolidaram-se como um dos grandes nomes da música brasileira contemporânea.

Agora, Francisco, João e José se preparam para a etapa final da turnê. Nas próximas semanas, eles tocam em algumas cidades do Brasil e partem mundo afora para tocar na Nova Zelândia e Austrália. Em seguida, voltam para solo brasileiro e finalizam a temporada no Réveillon Viva Caraíva.