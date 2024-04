EM FAMÍLIA

Ivete Sangalo comemora nascimento da sobrinha-neta: ‘Não aguento de tanto amor’

A cantora Ivete Sangalo encantou a web nesta ao compartilhar o registro da mais nova integrante da família, a sobrinha-neta Antônia. A pequena é fruto do relacionamento da sobrinha de Veveta, Laís Sangalo, com Lu Succi. Laís é filha de Ricardo Sangalo, irmão da cantora. No clique, a artista aparece acompanhada ainda pela irmã Cynthia Sangalo.