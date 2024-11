ROMEU E JULIETA

João Guilherme posta momento romântico com Bruna Marquezine; veja fotos

Casal, discreto nas redes sociais, compartilhou registros de festa Halloween neste domingo (03). Amigos celebraram o romance

Elis Freire

Publicado em 4 de novembro de 2024 às 18:20

João Guilherme e Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/ Redes Sociais

O ator e cantor João Guilherme, bem discreto até o momento sobre o romance com Bruna Marquezine, fez um post com fotos ao lado da namorada neste domingo (3). Nas imagens, os famosos, de 22 e 29 anos de idade, respectivamente, estão vestidos de Romeu e Julieta, fantasias que usaram para a festa de Halloween de Giovanna Lancellotti, que aconteceu na casa da atriz no sábado (02).

"You kiss by the book", escreveu ele na legenda, em referência a frase presente na peça Romeu e Julieta, de William Shakespeare. A expressão inglesa significa que a outra pessoa beija certinho, de maneira educada. Os amigos famosos se empolgaram com os registros.

"Lindinhos", se derreteu Sasha Meneghel, melhor amiga de Bruna. "Eu amoo", disse Giovanna. "A carinha de felicidade, na moral, viva o amor e os românticos", afirmou João Lucas nos comentários do post. “Vocês nasceram para ser Romeu e Julieta”, ressaltou a influenciadora Yá Burihan.

Relacionamento discreto

João assumiu o romance com Marquezine no aniversário da artista, com uma declaração de amor e um vídeo em que apareciam aos beijos. O romance já era especulado pelo público desde julho do ano passado, quando a dupla se mostrou íntima em diversas ocasiões.

Os rumores ganharam força novamente quando a atriz e modelo foi fotografada no colo de João Guilherme, junto ao casal Marina Sena e Juliano Floss. A foto vazou e virou assunto nas redes sociais.