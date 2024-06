SAÚDE MENTAL

Linn da Quebrada tranquiliza fãs sobre internação: 'Tem que se cuidar'

A cantora e ex-BBB Linn da Quebrada apareceu nas redes sociais, nesta sexta-feira (21), para falar com o público que está bem e que realmente segue em um momento de internamento para cuidar da saúde mental e voltar ao trabalho com mais consciência. “A gente tem que se cuidar e conscientizar de quando não tá bem, para fazer o melhor pela gente. E é isso que estou fazendo aqui”, afirmou a influenciadora.

Segundo o jornal, desde que deixou o “BBB 22”, Linn ficou frustrada com a falta de oportunidades e visibilidade que ela achou que o programa traria para a sua carreira. Além de não ter conseguido emplacar na música, mesmo diante do destaque por conta do reality, ela também se decepcionou com o mercado publicitário, uma vez que não conseguia fechar publicidades como gostaria.