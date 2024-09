Lore Improta compartilha desafios da maternidade e revela nova mania da pequena Liz: “Tentando administrar”

PREFERIDA DA INTERNET

Publicado em 13 de setembro de 2024 às 12:02

Conhecida por seu carisma ímpar, a pequena Liz, filha da dançarina Lore Improta e do cantor Léo Santana, pegou os pais desprevenidos com uma nova mania. Durante entrevista na Rede Bahia nesta quinta-feira (12), Lore contou que a garota tem abordado visitas com o questionamento “o que você trouxe para mim?”.

“Ela é uma criança que recebe muita coisa dos fãs, não é nem de mim e de Léo, nem da família, é muito dos fãs. E eu tô pensando em como vou fazer para não deixar ela acostumada com isso e ficar agindo assim sempre. Eu tô tentando administrar e ler um pouco sobre isso para educar ela”, disse a influenciadora. Ela explicou ainda que busca manter o melhor diálogo possível com a filha para que ela entenda seu contexto de privilégio em relação à outras crianças. Recentemente, inclusive, Lore e Léo combinaram com a pequena de que, após ela ganhar uma boneca que queria muito, colocaria alguns brinquedos para doação.

“Converso com ela quando ela vai deitar, fico falando que tem criança que não tem cama, água para tomar banho, que não tem com o que brincar. E ela é uma criança que tem tudo do bom e do melhor, inclusive de amor e carinho. Ela é muito rodeada de atenção, temos uma família muito unida”, afirmou.

Durante o bate-papo, Lore compartilhou também que a herdeira tem vivido uma fase importante de amadurecimento. Em julho, mãe e filha curtiram dias de diversão na neve em Bariloche, na Argentina, e foi nesta viagem que a pequena decidiu parar de usar a chupeta. “Para ela não entender que aquilo ali é uma coisa ruim, tipo ‘caramba, estou crescendo e tenho que deixar o bubu, mas eu amo bubu e mamadeira’. Eu envolvi o lúdico, os personagens, para dizer: vamos entregar isso aqui para eles. Ela criou essa paixão grande“, explicou Lore.

Sobre os preparativos para a aguardada festa de aniversário de Liz, que completa 3 anos no próximo dia 26 de setembro, Lore revela que tem sido desafiador unir as paixões da pequena na celebração. A princípio, o tema seria apenas Esquiletes, mas a recente viagem para a neve mudou os planos da garotinha, que também desenvolveu uma admiração especial pela personagem da Frozen.