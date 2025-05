VAI TER MAIS

Ludmilla anuncia data extra do 'Numanice' em Salvador

Show acontecerá no WET

A cantora Ludmilla já tem data para retornar para Salvador. A artista acabou de anunciar mais uma edição do ‘Numanice’ – turnê do projeto de samba e pagode que conquistou o país e que teve a sua primeira edição na capital baiana. >

O espaço ainda vai contar com um setor open bar full premium que terá cerveja, whisky, gin, tônica, vodca, energético, refrigerante e água. Os ingressos serão vendidos, a partir da terça-feira (20) na loja do Bora Tickets, no 2º piso do Shopping da Bahia ou através do site.>