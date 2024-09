ESPETÁCULO

Mãe e filhote de jubarte chamam atenção de banhistas no Porto da Barra

Uma baleia jubarte fêmea nadou, orgulhosa, pelas águas quentes do Porto da Barra, em Salvador, nesta quarta-feira (4), acompanhada da cria. A mãe e o filhote chamaram atenção de banhistas e passantes, que pararam para ver o espetáculo, mais comum nessa época do ano, quando a espécie migra das águas frias da Antártida para reprodução na costa brasileira.

A temporada costuma durar de julho a outubro e movimenta a região, com cruzeiros de pesquisa científica, fomento do turismo de observação e exposições.

Ao longo dos meses, viralizam imagens nas redes sociais das baleias em diversos pontos da costa, do Litoral Norte, em Praia do Forte, ao Porto da Barra e outros pontos da Baía de Todos os Santos, emocionando quem tem a oportunidade de vê-las de perto, como aconteceu recentemente com Daniel Cady e com o surfista e fotógrafo Nick.