MARIDO E AMANTE

'Mania de Você': personagem de Mariana Ximenes 'chegou chegando' e planeja assassinatos

Ísis, personagem de Mariana Ximenes, chegou chegando em Mania de Você. Sua primeira aparição foi no terceiro capítulo da nova novela das 21h, nesta quarta, 11, já deixando claro que veio para causar. Ela promete movimentar a trama nos próximos capítulos, sendo responsável por dois assassinatos.

Ísis cresceu pobre, na comunidade próxima a um resort em Angra dos Reis, mas, ambiciosa, acabou se casando com o filho de Berta (Eliane Giardini), Henrique (Antonio Saboia). O golpe do baú permitiu que realizasse sonhos luxuosos. Após um período na Europa, Isís retorna, a contragosto, com o marido e o filho para a ilha.