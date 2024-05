ENTRETENIMENTO

Marcelo Jeneci apresenta show especial na capital baiana em julho

Alô Alô Bahia

Publicado em 22 de maio de 2024 às 15:01

Marcelo Jeneci Crédito: Reprodução/ Instagram

Considerado um dos grandes destaques da música contemporânea brasileira, o cantor e compositor Marcelo Jeneci traz para a capital baiana o espetáculo “Pra Sonhar”, no qual se reveza entre a sanfona e o piano elétrico que ganhou do mestre Dominguinhos, embalando o público com grandes sucessos da sua carreira, além de canções inéditas.

O show acontece no dia 5 de julho, a partir das 20h, no Teatro SESC Casa do Comércio. Os ingressos custam a partir de R$ 65 e podem ser adquiridos através da plataforma Sympla.