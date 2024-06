TEATRO

Marisa Orth traz espetáculo ‘Bárbara’ para Salvador

Ingressos custam entre R$50 e R$160

Publicado em 6 de junho de 2024 às 16:08

Marisa Orth Crédito: Divulgação

As tragicômicas histórias dos mais de 30 anos de dependência do álcool e suas consequências contadas no livro autobiográfico da jornalista Barbara Gancia finalmente ganham os palcos em “Bárbara“, um espetáculo solo estrelado por Marisa Orth, que chega a Salvador, no Teatro Faresi (antigo Teatro ISBA), em curta temporada, nos dias 12, 13 e 14 de julho, com sessões às sextas e sábados (às 20h) e domingos (às 19h).

Os ingressos custam entre R$50 e R$160 e podem ser comprados no Sympla e na bilheteria do teatro.

Dada a repercussão que o livro causou desde seu lançamento, bem como as inúmeras e necessárias palestras que Barbara Gancia tem feito sobre o tema nos últimos anos, o desafio da montagem sempre foi o de não realizar uma simples transposição para o palco. “Como encenar algo já definitivo e tão bem relatado em um livro? Ao mesmo tempo em que a gente pensava nisso, sempre houve a certeza de que ‘A Saideira’ possui uma força cênica e precisava ganhar o palco para tocar outros públicos”, diz Marisa Orth.

Uma das atrizes mais versáteis de sua geração, com imensa contribuição na TV, Teatro Musical, Cinema e Música, Marisa volta às origens para comemorar a data. “Bárbara vai ser um exercício para mim de multitarefas, eu como atriz posso estar me exercitando, em tantas frequências: tem bastante humor, tem papo reto com a plateia, tem um trabalho de composição corporal, explorando coisas que eu sempre desejei fazer e mesmo assim é uma peça simples, é uma peça de ‘contação’ de uma história que a gente achou relevante, emocionante e que nos inspirou a criar uma outra história. Estou muito entusiasmada”, reflete.

A solução criada pelo diretor e idealizador do projeto, Bruno Guida, apostou em recursos cênicos simples e no jogo com a plateia, elementos que somente o teatro pode oferecer. Com uma dramaturgia livremente inspirada no livro, a autora da peça Michelle Ferreira, utiliza algumas situações extraídas do livro “A Saideira: Uma dose de esperança depois de anos lutando contra a dependência” (Editora Planeta), bem como inventa outras histórias, para dar forma à essa “nova Barbara ficcional”. “Bárbara” ganhou, assim, uma encenação limpa, privilegiando o trabalho de atriz em um texto forte, cômico e ao mesmo tempo emocionante.

Toda narrativa será de desconstrução e os elementos cênicos colaboram nesse sentido. O espetáculo tem Direção de Movimento e Suporte Cênico de Fabricio Licursi, Direção de Arte de Gringo Cardia, Figurinos de Fause Haten, Designer de Luz de Guilherme Bonfanti, Trilha Original de André Abujamra e Fotos de Bob Wolfenson.

A Produção Local é da Marlucia Sie Produções e a realização é da Palco 7 Produções, de Marco Griesi e Solo Entretenimento, de Daniella Griesi.

SERVIÇO

Bárbara com Marisa Orth

Quando: 12, 13 e 14 de julho, Sexta e Sábado, às 20h e Domingo, às 19h

Onde: Teatro Faresi (antigo Teatro ISBA)

Quanto: Plateia VIP – R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia) – FILAS A a R | Plateia ( FILA S a Z) – R$ 100 (inteira) e R$ 50 (meia)

Vendas: Sympla e Bilheteria do Teatro