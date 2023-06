Melhor amigo diz que Gugu nunca transou com Rose Miriam

Crédito: Reprodução

Grande amigo de Gugu Liberato, o diretor Homero Salles afirmou em depoimento à Justiça que o apresentador e Rose Miriam Di Matteo nunca transaram nem tiveram relacionamentos como namorados ou marido e mulher. A médica, inclusive, teria sido escolhida para ser mãe dos filhos dele porque era "de confiança".



Segundo divulgado pelo portal Em Off, Gugu e Rose se conheciam há muito tempo e eram apenas amigos. A gravidez dela foi feita por inseminação artificial.

O diretor, que trabalhou com Gugu no SBT e na Record, contou no depoimento que eles viviam tranquilamente até 2011, quando precisaram criar um documento para a criação dos filhos.

Gugu dava mesada a Rose, além de presentes como caros e pagamento da faculdade de medicina. As viagens feitas pelo "casal" eram apenas em família, quando estavam acompanhados pelos filhos. Segundo Salles, eles também mantinham quartos separados na residência em que moravam.

Em 2019, logo após a morte do apresentador, Homero ofereceu um acordo a Rose. O desejo do comunicador era de que a herança ficasse com os filhos e sobrinhos porque "sabia que a geração mais nova cuidaria da mais velha".

"Disse à Rose que se ela entrasse com um processo estaria tirando os bens dos filhos. Ela me disse que a irmã morava de aluguel, eu disse que cederíamos um imóvel; ela disse que queria um valor mensal, eu disse que ela teria uma mesada igual a mãe do Gugu", descreveu Salles.