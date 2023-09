Motorista do caso Kayky Brito consegue arrecadar R$ 65 mil em vaquinha solidária

Motorista do caso Kayky Brito arrecada valor alto em vaquinha. Crédito: Redes sociais / Vaquinha

O motorista Diones Coelho, que está envolvido no atropelamento do ator Kayky Brito, começou uma vaquinha solidária para conseguir continuar pagando as contas, além do prejuízo do carro.



Em um site, o motorista, de 41 anos, já conseguiu adquirir mais de R$ 67 mil com a ajuda de 1636 pessoas que resolveram ajudar a causa.

Nas redes sociais, ele já tinha pedido ajuda para fazer os pagamentos de dívidas pessoais que estava tentando adquirir durante as viagens que fazia pelas ruas do Rio de Janeiro.

Segundo ele, em um vídeo publicado no Instagram, seu carro, um Fiat Cronos 2023, ficou danificado após o acidente. Com o valor alto para o conserto, Diones decidiu abrir a vaquinha.

Ainda na gravação, ele comentou que está torcendo pela recuperação do ator, já que também é pai e entende a situação. "Não tem sido dias fáceis, até para gravar esse vídeo não foi fácil, mas em reciprocidade eu tô aqui em gratidão. Não tenho conseguido dormir direito e estou torcendo muito para que o Kayky se recupere e volte para o seu filhinho. Eu também tenho filhos", disse.

Por fim, Diones frisa que o dinheiro vai para as despesas pessoais: "Essa vaquinha é para cobrir o prejuízo do meu carro, a franquia do seguro, a prestação do carro, a mensalidade do seguro, e despesas com meus filhos até o carro ficar pronto".

No momento do acidente, o condutor estava com uma passageira dentro do veículo. A 16ª Delegacia de Polícia da Barra da Tijuca informou que Diones não consumiu bebida alcoólica após realizar o teste de alcoolemia.