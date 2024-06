PARIS

Nicole Kidman se hospeda em hotel com diária de R$ 165 mil

A atriz Nicole Kidman viajou até Paris, ao lado da filha, para acompanhar a semana de moda. Kidman está hospedada no hotel The Peninsula Paris. O estabelecimento integra a famosa rede de hospedagem, com unidades em cidades como Tóquio, Londres, Chicago e Nova York.

Nicole ocupa a maior suíte do hotel, com diária de US$ 30 mil, cerca de R$ 165 mil. O quarto possui duas espaçosas salas de estar e de jantar, dois camarins, toalete com banheiro e dois vasos sanitários, lareira, piano de cauda e mesa de jantar para até dez pessoas.