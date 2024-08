SEM TABU

Pedro Scooby revela gostar de beijo grego e fala de sexo com homens: 'se eu quiser'

Em conversa ao programa Surubaum, nesta terça-feira (13), o marido da modelo Cinthia Dicker comentou que teve experiências com ex-namoradas e parceiras, mas que ainda não se sentiu confortável em transar com outro homem. Ele diz, porém, que não seria um impedimento caso tenha vontade.

"Eu sou um cara que tenho uma liberdade tão grande na minha vida, que faço o que eu quiser, e os outros que se explodam. Eu já tive uma namorada que era aberta para tudo e, mesmo assim, nunca fiz com homem, ainda não tive curiosidade. Se um dia eu me sentir tranquilo para fazer, eu vou avisar. E eu também nunca dei o c*", comentou.