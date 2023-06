Preta Gil foi vítima de erro médico na Europa antes de descobrir câncer

A cantora Preta Gil, de 48 anos, já estava sofrendo com os sintomas do câncer do intestino antes de descobrir a doença, em janeiro deste ano. Isso porque, em 2022, a famosa passou mal em diversas ocasiões.



Em coletiva de imprensa realizada há alguns dias, Flora Gil, esposa de Gilberto Gil, contou que Preta não se sentiu bem em algumas cidades durante a viagem com os familiares na Europa com a turnê "Nós, A Gente".