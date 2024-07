SALVADOR

Primeiro lote para Bon Odori 2024 tem ingressos a partir de R$10; veja onde comprar

Os acessos para a sexta-feira (30) do evento custam R$20 inteira e R$10 meia entrada; e no sábado (31) e domingo (1º) do Festival, custam R$24 inteira e R$12 meia entrada. O público pode adquirir os ingressos no Balcão Pida do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Shopping Piedade, Shopping Paralela e na Central do Carnaval, localizada no Shopping da Bahia. Os ingressos são vendidos on-line através da plataforma Ticket Maker.