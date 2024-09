QUEENS!

Shakira publica vídeo dançando com Anitta e fãs vão à loucura

"México, Colômbia, Brasil, Jamaica e Venezuela presentes", escreveu Shakira na legenda do vídeo publicado em seu Instagram com mais de 90 milhões de seguidores.

Bruna Griphao nega boatos de namoro com Anitta

No primeiro dia do Rock in Rio 2024, a atriz Bruna Griphao, que foi curtir o festival ao lado de amigos, comentou sobre os boatos de que ela estaria tendo um relacionamento passageiro com a cantora Anitta.