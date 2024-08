ABENÇOADO

Thiaguinho relata encontro com irmã Dulce quando era criança

O cantor Thiaguinho emocionou seus seguidores ao compartilhar uma lembrança especial em seu perfil no Instagram, nesta terça-feira (12), dia oficial de louvor à primeira santa brasileira, Irmã Dulce. Em uma publicação sincera e tocante, o artista relembrou o dia em que teve a oportunidade de encontrá-la pessoalmente.

O artista publicou uma foto acompanhada de um texto no qual descreveu o momento como o “encontro mais poderoso e lindo” de sua vida. Ele contou que, ainda criança, durante uma viagem a Salvador com seus pais, teve a honra de sentar no colo e receber a bênção de Irmã Dulce.