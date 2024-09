DIRETO DA BAHIA

Timbalada confirma participação no Rock in Rio; saiba mais

Depois de show especial no Coala Festival, a Timbalada se prepara para levar os toques da sua percussão para outro grande festival nacional, o Rock in Rio.

O grupo percussivo do Candeal, sob o comando de Denny Denan e Buja Ferreira, se apresenta neste sábado (21), no pavilhão do Itaú. Além de apresentar um show com repertório de sucessos, cultivados nos mais de trinta anos de carreira, a Timbalada receberá participações especiais de Mariana Aydar e Jota.Pê.