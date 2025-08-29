Acesse sua conta
Diretora de funerária mantinha bebês mortos em cadeirinha na própria casa ‘vendo’ desenho animado

Mulher foi acusada por pais de crianças

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena

  • Felipe Sena

Publicado em 29 de agosto de 2025 às 20:48

Mulher deixou crian
Mulher deixou crian Crédito: Reprodução | Facebook

Prepare o coração para um caso chocante que deixou todos muitos com calafrios. A diretora de uma empresa de serviços é suspeita de manter corpos de bebês em sua própria casa, evidenciando falhas graves no setor funerário.

Caso chocou pais

Caso chocou pais por Reprodução | Freepik
Caso chocou pais por Reprodução | Freepik
Caso chocou pais por Reprodução | Freepik
Newborn baby hand in white bed. Selective focus. por Reprodução | Freepik
Caso chocou pais por Reprodução | Freepik
Caso chocou pais por Reprodução | Freepik
1 de 6
Caso chocou pais por Reprodução | Freepik

Amie Upton, de 38 anos, trabalha na Florrie’s Army, funerária própria, em Leeds, cidade do norte da Inglaterra. Ela foi acusada por uma família enlutada pela perda de seus filhos, que a mulher mantinha corpos de crianças dentro da própria casa. O caso foi revelado pela BBC.

Uma das mães que perdeu o filho Bleu com apenas três semanas de vida em 2021, Zoe Ward, contratou os serviços de Upton esperando que a criança fosse mantida em um espaço adequado e refrigerado, no entanto, ao visitá-lo encontrou o corpo do bebe em uma cadeirinha na sala da funerária com a TV ligada em desenhos animados.

No entanto, o que choca ainda mais, é que tinha outra criança também no sofá em frente a TV. Estarrecida com a situação, ele levou o filho para outra empresa.

"Eu percebi que era o Bleu e ela [Amie] disse: 'Entra, estamos assistindo a um desenho animado. Tinha um arranhador de gato no canto, dava para ouvir um cachorro latindo e havia outro bebê [morto] no sofá. Não era uma visão agradável. Eu liguei para minha mãe dizendo: 'Isso não está certo'.Eu gritava no telefone: 'Está sujo, está imundo, ele não pode ficar aqui”, disse Zoe.

Outro casal chegou a relatar uma situação semelhante após a morte da filha natimorta em 2025. Sharon e Paul esperavam que o corpo estivesse em uma capela funerária, mas descobriram que estava na casa da diretora Upton, em más condições de preservação. O casal também retirou o corpo da criança do local.

O Leeds Teaching Hospitals proibiu Upton de acessar necrotérios e maternidades após as denúncias. A polícia de West Yorkshire, cidade próxima a Leeds, investigou os casos, mas concluiu que apesar do trauma das famílias, não há crime a ser tipificado.

Autoridades já discutem medidas com o objetivo de elevar os padrões e evitar situações semelhantes.

