Passageiro faz striptease bizarro em aeroporto e deixa viajantes chocados

Homem precisou ser carregado por policiais para fora do local

  • Foto do(a) author(a) Giuliana Mancini

  • Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:02

Homem fez striptease em aeroporto
Homem fez striptease em aeroporto Crédito: Reprodução

Um passageiro deixou outros viajantes chocados ao protagonizar uma cena bizarra no Aeroporto Internacional de Boston, nos Estados Unidos. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para fora do local após protagonizar uma espécie de striptease na frente de passageiros que esperavam para embarcar em seu voo .

Segundo o jornal New York Post, passageiros no Terminal C do aeroporto estavam esperando para embarcar em uma aeronave da JetBlue quando o homem tirou suas roupas.

Homem fez striptease em aeroporto

Homem fez striptease em aeroporto por Reprodução
Homem fez striptease em aeroporto por Reprodução
Homem fez striptease em aeroporto por Reprodução
Homem fez striptease em aeroporto por Reprodução
1 de 4
Homem fez striptease em aeroporto por Reprodução

Uma mulher gravou a cena e o vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o passageiro aparece vestindo uma cueca vermelha. Ele se deita no chão e levanta os pés para cima, como se fizesse uma "performance". Depois, ele fica sobre as mãos e joelhos, com o bumbum para cima, de frente para a área de espera. Neste momento, ele chega a puxar a cueca para trás, deixando os outros viajantes chocados.

Em um outro determinado momento, o homem tira completamente a peça íntima, abre os braços e murmura algo para si mesmo.

Policiais estaduais de Massachusetts foram chamados para acalmar o caos e levaram o homem - que havia colocado a cueca de volta - carregado para fora do aeroporto. Não há informações sobre quando a situação ocorreu e nem se o responsável foi punido pela atitude.

Responsáveis por atos obscenos ou ofensivos em locais públicos podem ser punidos com multa, prisão ou os dois em Massachusetts.

