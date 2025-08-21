VIRALIZOU

Passageiro faz striptease bizarro em aeroporto e deixa viajantes chocados

Homem precisou ser carregado por policiais para fora do local

Giuliana Mancini

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:02

Homem fez striptease em aeroporto Crédito: Reprodução

Um passageiro deixou outros viajantes chocados ao protagonizar uma cena bizarra no Aeroporto Internacional de Boston, nos Estados Unidos. O homem, que não teve a identidade revelada, foi levado para fora do local após protagonizar uma espécie de striptease na frente de passageiros que esperavam para embarcar em seu voo .

Segundo o jornal New York Post, passageiros no Terminal C do aeroporto estavam esperando para embarcar em uma aeronave da JetBlue quando o homem tirou suas roupas.

Uma mulher gravou a cena e o vídeo viralizou nas redes sociais. Nas imagens, o passageiro aparece vestindo uma cueca vermelha. Ele se deita no chão e levanta os pés para cima, como se fizesse uma "performance". Depois, ele fica sobre as mãos e joelhos, com o bumbum para cima, de frente para a área de espera. Neste momento, ele chega a puxar a cueca para trás, deixando os outros viajantes chocados.

Em um outro determinado momento, o homem tira completamente a peça íntima, abre os braços e murmura algo para si mesmo.

Policiais estaduais de Massachusetts foram chamados para acalmar o caos e levaram o homem - que havia colocado a cueca de volta - carregado para fora do aeroporto. Não há informações sobre quando a situação ocorreu e nem se o responsável foi punido pela atitude.