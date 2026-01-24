EU TU, IA

O que fazer em Salvador: de Alceu Valença a bloco de rua, banho de pipoca e resumo das novelas

Neste fim de semana, também vamos rir do apocalipse, caminhar ouvindo histórias e conhecer novos designers na Rua Chile

Flavia Azevedo

Publicado em 24 de janeiro de 2026 às 08:00

Alceu Valença Crédito: Divulgação

Na mesa com Alceu

Antes de colocar o pé na rua, vale o mergulho digital na estreia da temporada 2026 do Tiny Desk Brasil, que traz Alceu Valença em um estado de graça absoluto. O registro, que chegou ao YouTube na última terça-feira (20), é um convite para ouvir "Anunciação" e "La Belle de Jour" em um formato quase confidencial. Acompanhado por um time de músicos afiados - Nando Barreto no baixo, Tovinho no teclado, Zi Ferreira na guitarra, Costinha no sax, Cássio Cunha na bateria e Lui Coimbra no violoncelo -, Alceu chega com a energia certa para embalar o aquecimento deste fim de semana.

Palhaços do Rio Vermelho Crédito: Fernando Naiberg

Pôr do sol com glitter

O Shopping Barra decidiu antecipar a folia e levar todo mundo para o estacionamento G3, transformado no Terraço do Barra. A diversão começa neste sábado (24), a partir das 17h, com o ensaio geral gratuito dos Palhaços do Rio Vermelho, que trazem a banda Marmelada, trupe circense e a recepção do Palhaço Radiola. Já neste domingo (25), a partir das 16h, o espaço vira território das crianças e dos pets com o Abre Alas comandado por Tio Paulinho e o grupo Tio Elétrico. Para garantir o acesso dos pequenos no domingo, os responsáveis devem levar um brinquedo ou item escolar ao Tourist Point (L1) ou ao próprio Terraço para trocar pelo ingresso.

Pelas ruas com histórias

Para quem busca uma experiência de imersão na cidade, os Rolezinhos Literários são a escolha perfeita para neste sábado (24). O projeto propõe um diálogo caminhante sobre memória e cultura, saindo da Casa do Benin às 16h e percorrendo as ladeiras do Pelourinho até a Praça Castro Alves. Durante as duas horas de percurso, mediadores conduzem leituras e reflexões que revelam as histórias escondidas sob as fachadas do Centro Histórico. A participação é gratuita.

Pipoca e fé

O último domingo de janeiro em Salvador tem som e cheiro dos fogos de artifício que anunciam mais uma celebração do sincretismo religioso que é a cara da Bahia. Neste domingo (25), o Santuário na Federação acorda cedo com a alvorada às 5h, para homenagear São Lázaro/Omolu. Para quem quer viver esse momento especial, haverá missas durante toda a tarde, encerrando-se com a Bênção do Santíssimo Sacramento às 17h. O evento inclui lavagem das escadarias da Igreja de São Lázaro e São Roque, banhos de pipoca e procissão para pedir saúde e proteção.



Palacete Tira-Chapéu Crédito: Lucas Assis

No Palacete

Quem busca um programa que une tradição e contemporaneidade não pode perder a estreia da Feira na Rosenbaum em Salvador, ocupando o imponente Palacete Tira-Chapéu, na Rua Chile, número 1. O evento segue até este domingo (25), das 11h às 20h. Com entrada gratuita, o passeio é a desculpa perfeita para circular por um ícone arquitetônico do século XX enquanto se descobre o borogodó de artistas de design autoral em diversas áreas.



Palacete Tira-Chapéu 1 de 6

Teatro Grupo Los Catedrásticos volta aos palcos com espetáculo Macetando o Apocalipse Crédito: Divulgação/Fábio Bouzas

Rindo do fim do mundo

Se o apocalipse está batendo à porta, que ele nos encontre gargalhando com o retorno triunfal dos Los Catedrásticos. A nova temporada de "Macetando o Apocalipse", no Teatro Módulo, vai até 16 de fevereiro e os ingressos já estão voando no Sympla. Imperdível para quem quer se divertir com Jackson Costa, Maria Menezes, Zéu Britto e Luísa Prosérpio analisando – daquele jeito - as letras que vão do axé ao funk. Sob a direção de Paulo Dourado, o espetáculo tem sessões às sextas, às 20h, e sábados, às 19h.

Por @flaviaazevedoalmeida

NOVELAS:

ÊTA MUNDO MELHOR: Estela presta homenagens a Míriam, e todos a apoiam. Anabela se incomoda em não poder revelar que Míriam era na verdade sua avó. Asdrúbal se irrita com Sabiá por ter perdido a certidão de batismo de Samir. Há uma passagem de tempo. Zulma comemora com Zenaide a conquista do documento que oficializa a adoção de Samir por ela. Candinho, Celso e Araújo vibram com a reconstrução da fábrica, observados por Sandra e Ernesto. Manoela faz uma confissão íntima a Lúcio. Estela discute com Túlio por conta de Celso. Lourival comemora o sucesso de Doris River. Candinho não gosta de saber que Dita pode viajar com Lourival. Margarida revela a Olímpia que é Adamo. Anabela se nega a chamar Estela de mãe. As crianças escondem o documento de adoção de Samir, e Zulma as questiona. 18h40

CORAÇÃO ACELERADO: João Raul e Agrado ficam juntos. Zilá discute com Janete, que deixa escapar que encontrou Alaorzinho. Zilá lembra de seu passado com Janete, e de como fez a irmã acreditar que tirou a vida de Jean Carlos. Cinara fala mal de Janete para Nora. João Raul e Agrado comemoram estarem juntos. Naiane segue sua campanha contra Agrado na internet, e Ronei e Bara a admiram. Nora expulsa Cinara de sua casa. Esteban se impressiona com o novo visual de Naiane. Zilá constata que Agrado é prima de Naiane. Cinara lembra do encontro de Zilá com Jean Carlos. 19h45