'Vencer é não baixar a cabeça', diz Preta Gil sobre batalha contra câncer

“Sou eu sozinha comigo mesma que tenho que resolver esse problema, com a minha disciplina com a cura!”, finalizou.

No último dia 20, Preta anunciou que retomou seu tratamento oncológico, após um ano desde sua cirurgia para tratar câncer colorretal, com o qual foi diagnosticada em janeiro de 2023. A artista recebeu alta do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no dia 26.