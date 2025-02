EVITANDO BRIGAS

William Bonner revela mudança drástica na vida por medo de ser hostilizado

Apresentador do Jornal Nacional fez revelação durante participação no Altas Horas

Durante participação no Altas Horas, no sábado (22), o jornalista disse que deixou de frequentar teatros, shows e evita também viagens de avião para não correr o risco de ser alvo de haters (pessoas que manifestam ódio ou críticas de forma agressiva). >

Para ele, os ataques podem vir de eleitores da esquerda ou direita política. "Recebo muitos convites, mas qual o meu temor? Se eu for ao teatro e houver um, porque basta um, no teatro, avião, aeroporto e levantar a voz e fazer graça com um celular na mão, me filmando, [eu] arruíno o show, peça de teatro. Estrago a viagem de todo mundo. Prefiro viajar de carro, evito esse tipo de coisa", contou. >