Xanddy Harmonia, Tom Kray e família são surpreendidos com tubarão enquanto nadam no mar dos EUA

A gravação foi publicada por Tom Kray nesta segunda-feira (10). Nas imagens, Camilly Victoria, filha de Xanddy, aparece com a namorada e outras pessoas em uma boia na água, quando avistaram um tubarão chegando.

Xanddy e Victor Alexandre, filho do cantor, estavam na lancha quando o animal apareceu. Os dois começaram a rir de Camilly, que ficou desconfortável com a situação e saiu da boia. Nos comentários, os seguidores de Tom brincaram que os tubarões gostavam de carne, e não de 'tomate', fazendo referência ao antigo nome do cantor baiano.