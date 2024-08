DIA DOS PAIS

Zé Ramalho traz turnê para Salvador no próximo domingo (11)

Apresentação acontece na Concha Acústica, a partir das 19h

Da Redação

Publicado em 6 de agosto de 2024 às 12:32

Zé Ramalho Crédito: Divulgação

A Concha Acústica de Salvador será o cenário de uma noite especial no Dia dos Pais, com a apresentação de Zé Ramalho em sua turnê 2024 "Show dos Sucessos - Volume 2". No dia 11 de agosto, a partir das 19h, o cantor levará o público a uma jornada pelos grandes sucessos de sua carreira.

Os ingressos estão à venda na plataforma Bilheteria Digital e no Balcão Ingressos Bahia do Shopping Barra, sem taxa de serviço. O terceiro lote custa R$ 140, enquanto que há também a opção do lote solidário, por R$ 196,00 + 2kg de alimento.

Após o lançamento do BOX de 4 CDs "O Garimpo das Raridades" e do recente álbum de músicas inéditas "Ateu Psicológico", o artista continua sua trajetória musical. Zé Ramalho já lançou mais de 30 álbuns e vendeu mais de 6 milhões de cópias. Entre seus maiores sucessos estão o álbum "20 Anos – Antologia Acústica", vencedor do Prêmio Sharp, e a trilogia que inclui "Nação Nordestina" e "Estação Brasil". Projetos como "O Grande Encontro" e "Zépultura" mostram a versatilidade e a importância do artista na música nacional.

Nesta turnê de 2024, o cantor apresentará na Concha Acústica sucessos como "Admirável Gado Novo", "Entre a Serpente e a Estrela", "Chão de Giz" e "Frevo Mulher", além de prestar tributo a ícones como Geraldo Vandré e Raul Seixas.

Serviço

Zé Ramalho - Turnê 2024

Quando - 11 de agosto

Onde - Concha Acústica

Abertura dos portões - 17h30

Início previsto do show - 19h

Classificação - 16 anos

Informações pelo Whatsapp - (71) 98441-8262

Vendas - Bilheteria Digital

Ponto de Venda - Balcão Ingressos Bahia (shopping Barra), sem adição de taxa de serviço.

Valores

1º LOTE INTEIRA - R$ 200,00;

3º LOTE SOLIDÁRIO - R$ 196,00 + 2kg de alimento;