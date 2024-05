ALERTA

9 em cada 10 brasileiros acreditam nos impactos das mudanças climáticas, revela pesquisa

Mais de metade dos brasileiros acredita que as empresas devem ter iniciativas sustentáveis

Maysa Polcri

Publicado em 23 de maio de 2024 às 07:00

Sul da Bahia foi uma das regiões mais atingidas com enchentes em dezembro de 2021 Crédito: Isac Nóbrega/ PR/reprodução

Eventos climáticos extremos dão pistas que essa é a era da quebra de recordes. Os termômetros de Salvador registraram 36ºC, a maior temperatura deste ano, em janeiro. Um mês depois, o volume de chuva registrado na capital baiana foi o maior dos últimos 19 anos. Situação que se repete também em todo o país. Diante desse contexto, uma pesquisa revela que 9 em cada 10 brasileiros acreditam que o ser humano será cada vez mais afetado pelas mudanças climáticas.

A pesquisa, feita pela PwC Brasil e Instituto Locomotiva, aponta ainda que 89% brasileiros acreditam que as empresas devem ter iniciativas sustentáveis para combater as mudanças no clima. Foram ouvidas 1.500 pessoas, entre março e abril, antes das enchentes que atingem o Rio Grande do Sul.

Outro dado alarmante é que 38% dos brasileiros afirmam que ficaram presos em casa ou em estabelecimentos por conta de enchentes nos últimos cinco anos. A Bahia é o 3º estado onde mais casas foram destruídas entre 2013 e 2023, segundo levantamento feito pela Confederação Nacional de Municípios (CNM). Entre residências destruídas e danificadas, foram cerca de 84 mil.

O estudo da PwC Brasil e Instituto Locomotiva ainda mostra que 18% já tiveram a casa invadida por enchentes e 63% têm receio de ter a casa invadida pela água. Segundo o presidente do Instituto Locomotiva, Renato Meirelles, a tragédia enfrentada pelos gaúchos deve aumentar ainda mais o temor dos brasileiros em relação aos riscos de enchentes.

As marcas da desigualdade social também são evidentes. Cidadãos das classes D e E já vivenciaram mais alagamentos onde moram (50%, ante 46% das classes A e B). O mesmo pode ser observado quando se faz o recorte em relação a pessoas brancas e negras - 52% dos negros já enfrentaram alagamentos nos últimos anos. Para os brancos, o percentual é de 46%.

“A questão central é que, para que os efeitos devastadores das mudanças climáticas sejam mitigados, é preciso enfrentar com ações concretas as desigualdades que permeiam nossas cidades, em especial as vilas, favelas e periferias. Diante disso, os consumidores estão de olho e cobrando o que o setor privado faz no combate às mudanças climáticas”, diz Renato Meirelles.

A percepção em relação às mudanças climáticas também é uma realidade para a maioria dos brasileiros: 8 em cada 10 afirmam ter notado chuvas mais fortes do que o habitual nos últimos anos, sendo que 81% relacionam esse fenômeno às ações humanas. Questionados sobre o aumento de pontos de alagamento ou enchentes, 76% observam o fato na cidade em que vivem e 95% acham que as atividades humanas são a causa.

Atentos a este momento, o Jornal Correio e o Alô Alô Bahia realizam, pelo terceiro ano consecutivo, o ESG Fórum Salvador, evento que debate sobre os temas relacionados ao setor, trazendo especialistas de várias partes do Brasil e do mundo. Confira a programação aqui.