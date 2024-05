LIDERANÇA

Confira 3 palestras gratuitas que você não pode perder no III ESG Fórum Salvador

A edição de 2024 vai reunir cerca de 30 especialistas, entre palestrantes e painelistas, durante dois dias de evento

Publicado em 20 de maio de 2024 às 20:31

Fórum ESG Salvador Crédito: Divulgação

Principal evento sobre ESG no Nordeste, o Fórum ESG Salvador todo ano convida os principais nomes da área para debater de forma prática os desafios, objetivos e tendências que vão impactar o setor ao longo do ano.

A edição de 2024 vai reunir cerca de 30 especialistas, entre palestrantes e painelistas, durante os dois dias de evento, com o objetivo principal de discutir formas de tornar os diversos setores da sociedade mais engajados com os propósitos que envolvem os conceitos de ESG.

Marcado para os dias 22 e 23 deste mês, no Porto Salvador, no Comércio, o evento realizado pelo CORREIO e Alô Alô Bahia seguirá seis trilhas em sua programação: Sustentabilidade Corporativa; Inovação e Tecnologia Sustentável; Diversidade, Equidade e Inclusão; Economia Circular e Gestão de Resíduos; Ação Climática e Biodiversidade; e Inteligência Artificial para a Sustentabilidade.

Entre os principais palestrantes estão gestores de grandes empresas e entidades do país, além de estudiosos e especialistas, que vão compartilhar cases próprios e ferramentas práticas.

Confira 3 palestras que você não pode perder se for ao evento:

O Ser Humano e a Transformação Digital

Com Andrea Iorio, palestrante e escritor best-seller, graduado em economia pela Universidade Bocconi, em Milão (Itália), e com mestrado em Relações Internacionais pela Universidade Johns Hopkins, em Washington (EUA). Hoje é uma das maiores referências nacionais em transformação digital, liderança e potencialização de novos negócios no país.

Marcas, propósitos e impacto

Com Helena Bertho, uma das principais executivas de comunicação e inovação do Brasil. Recebeu o prêmio Sim à Igualdade Racial em 2021, o Prêmio Caboré em 2022, o Troféu Mulher Imprensa de 2023, e foi reconhecida uma das 100 pessoas negras mais influentes do mundo. Formada em Publicidade e Propaganda, vem trilhando um caminho de sucesso no mundo corporativo, em cargos de liderança em grandes empresas brasileiras. Helena é publicitária de formação.

O Poder Transformador do ESG

Com Paula Harraca, autora, executiva referência em ESG, Inovação e Gestão de Pessoas. Líder premiada, soma 25 anos de experiência no desenvolvimento do potencial humano e na construção de negócios capazes de alinhar lucro e propósito. Paula é autora do livro ‘O poder transformador do ESG: como alinhar lucro e propósito’, que visa isa gerar valor sustentável para stakeholders – investidores em um mundo que demanda cada vez mais responsabilidade social e ambiental das organizações.

A publicação apresenta os 7 Cs da competitividade consciente: causa, cultura organizacional, colaboradores, clientes, capital, comunidade e competitividade estratégica. São, segundo Harraca, direcionadores estratégicos para líderes que, independentemente da indústria ou dos setores, desejam dar resultados e se manter relevantes.

Você pode conferir a programação completa e garantir seu acesso clicando aqui. Quem preferir, pode assistir ao vivo no Youtube do Correio.