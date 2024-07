VOLANTE DO LEÃO

‘A expectativa é gigante’, revela Machado sobre jogar pela primeira vez em frente à torcida

Antes de ser apresentado oficialmente, Machado já fez sua primeira partida com a camisa do Vitória contra o Palmeiras

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de julho de 2024 às 16:48

Filipe Machado foi apresentado oficialmente pelo Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

Depois de Neris, foi a vez de Filipe Machado ganhar um momento para se apresentar aos torcedores do Vitória. Nesta quarta-feira (31), o novo reforço do Leão falou sobre sua chegada ao clube rubro-negro, o que a torcida pode esperar e a expectativa de jogar pela primeira vez diante de um Barradão cheio.

Recém chegado ao clube, o jogador agradeceu a recepção do elenco aos novos atletas. “A gente sabe que é difícil mudar de ambiente e fomos muito bem recebidos desde a primeira vez que chegamos. [O início] não poderia ser de uma forma melhor, com uma vitória importante. A gente sabe que hoje o time não se encontra em uma posição favorável na tabela, mas isso é questão de tempo. A gente pôde provar isso no último jogo. Carpini também vem dando confiança para a gente que vem chegando agora”, iniciou.

Antes de ser apresentado oficialmente, Machado já fez sua primeira partida com a camisa do Leão. No último sábado (27), o volante entrou durante o segundo tempo na vitória contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Para as próximas partidas, o torcedor vai poder esperar um jogador “que briga por toda a bola em todo o minuto”, como pontuou o jogador.

No sábado, o Vitória encara o Cuiabá, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo, que vai ser realizado no Barradão, será a primeira partida do jogador com as cores do Leão em frente à torcida. Já tendo atuado com outros atletas do elenco do Vitória, o volante foi avisado sobre os torcedores.

“A expectativa é gigante,já joguei com o Willian [Oliveira], com o Wagner [Leonardo] e com o Reynaldo. Eles já me falaram sobre o calor da torcida durante os 90 minutos, que apoia o jogo inteiro, que canta o jogo inteiro e isso vai ser combustível para a gente conquistar nossos objetivos durante o ano. Sábado vai ser muito importante eles comparecerem em grande número para a gente conquistar uma grande vitória”, respondeu.

Segundo ele, a preferência é de que atue como primeiro volante, mas Machado já cumpriu outras funções no meio de campo e não vê problema em se adaptar ao time. “Eu sempre joguei mais como primeiro volante, mas já joguei como segundo volante e terceiro homem no meio campo. Me acostumei a jogar mais como cinco, na frente da zaga, mas procuro ajudar na construção e na saída de bola, sem perder a minha essência, que é ser um jogador de pegada”, detalhou.

Filipe Machado tem 28 anos e atua como volante. Revelado pelo Grêmio, o jogador foi emprestado para Boa Esporte e São José-RS antes de chegar ao Cruzeiro. Na equipe de Minas Gerais, Machado realizou 131 jogos, marcou cinco gols e contribuiu com 14 assistências entre 2020 e 2024. O jogador fez parte do elenco que se sagrou como campeão da segunda divisão em 2022.

A saída do clube mineiro foi acompanhada de comentários de torcedores cruzeirenses lamentando a saída do jogador. No Vitória, o objetivo é manter a dedicação mostrada no antigo clube e conquistar o seu espaço em Salvador. “Eu sou um cara que teve uma história de vida muito difícil. Não só na minha infância, mas depois que eu me tornei profissional, passei por problemas de saúde e com risco de perder a vida. Então toda vez que eu entro em campo, procuro me dedicar ao máximo, a cada segundo e a cada bola dividida. O torcedor se identifica com isso e eu procuro ser mais um torcedor dentro de campo”, disse.

Veja outros tópicos da coletiva de Filipe Machado:

Indicação de Carpini

“Eu particularmente fico muito feliz, quer dizer que o trabalho vem sendo reconhecido. A gente vem fazendo um bom trabalho por onde passa e alguns ex-companheiros já tinham comentado comigo sobre o trabalho dele, que era um bom treinador, com ideias boas e com o meu estilo de jogo. Pesou bastante a conversa dele comigo para eu vir para cá. O clube tem um projeto muito bom e uma torcida que apoia o time. (...) Com o apoio do nosso torcedor, a gente vai conseguir sair dessa situação o mais rápido possível”.

Pressão por resultados positivos