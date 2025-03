AJUDA FORA DE CAMPO

A pedido de ex-Bahia, Inter paga dívida com pai de santo e quebra sequência de sete títulos do Grêmio

Colorado bateu o rival e impediu o octacampeonato estadual

A conquista do título de campeão gaúcho do Internacional, neste domingo (16), quebrou uma sequência de sete taças consecutivas do Grêmio e impediu que o rival levasse o octacampeonato estadual. Além do esforço em campo, a consagração contou uma ajuda nos bastidores. >