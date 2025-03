REVELAÇÃO

Baiano assume protagonismo do Al-Hilal após saída de Neymar

Marcos Leonardo foi revelado pelo Santos e disputa artilharia do Campeonato Saudita com Cristiano Ronaldo

Marina Branco

Publicado em 17 de março de 2025 às 11:10

Marcos Leonardo Crédito: Divulgação I Al-Hilal

Já são quase dois meses com Neymar fora do Al-Hilal, e o clube passa a se voltar para novas estrelas. Dessa vez, o protagonista do time é um baiano e ex-Santos, que marcou mais uma vez no último sábado (15) e se colocou ainda mais na artilharia do Campeonato Saudita, junto a nomes como Cristiano Ronaldo e Karim Benzema. >

Comandado por Jorge Jesus, Marcos Leonardo veio do Peixe como Neymar, e atualmente tem 21 anos. Aproveitando as lesões de Aleksandar Mitrovic, grande goleador da equipe, ele cresceu no time, chamando a atenção para si. Outra lesão que colaborou para o destaque de Marcos Leonardo foi a de Mitrovic, que voltou aos campos já com uma competitividade maior por sua posição.>

Agora, já são 17 gols marcados pelo jogador na temporada, marcada pela busca pelo título Saudita. Atualmente em sua 25ª rodada, o Al-Hilal ocupa a segunda posição na tabela, com apenas quatro pontos a menos do que o líder Al-Ittihad.>

Quanto ao destaque do próprio Marcos Leonardo, a briga é pela artilharia, liderada por Cristiano Ronaldo com 19 gols. Empatado com o brasileiro em segundo lugar, está Abderrazak Hamdallah, do Al-Shabab. Abaixo deles, com 16 gols, aparecem Ivan Toney, do Al-Ahly, e Karim Benzema, do Al-Ittihad.>

Quem é Marcos Leonardo