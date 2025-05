CONCORDA?

Acima de Pelé? Saiba qual o jogador foi eleito como melhor da história por federação de estatística

O levantamento leva em consideração toda a carreira dos atletas, com os números, estatísticas e prêmios conquistados

A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol (IFFHS) divulgou uma lista com os melhores jogadores da história do futebol. A entidade colocou dez atletas no ranking, com o argentino Lionel Messi no topo da relação, logo à frente de Pelé.>