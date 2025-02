EPISÓDIO LAMENTÁVEL

Ademir denuncia ataques racistas sofridos após fala de jogador do Vitória: 'Respondam na Justiça'

O atacante do Esquadrão compartilhou um áudio recebido de um número desconhecido onde pode-se ouvir um insulto racista

Alan Pinheiro

Publicado em 14 de fevereiro de 2025 às 15:38

Ademir lamentou ataques racistas sofridos nas redes sociais Crédito: Paula Fróes/CORREIO

O atacante do Bahia Ademir foi às redes sociais nesta sexta-feira denunciar ataques que vem sofrendo, inclusive com cunho racista, após seu número de telefone ser vazado em grupos de torcedores. A ação teria ocorrido após o jogador do Vitória Gabriel Baralhas dizer em podcast que o jogador teria chamado o Vitória de time pequeno durante o Ba-Vi.>

O atleta ainda contou que as ameaças escalonaram para a família do jogador. Ademir lamentou a fala do jogador do Leão e afirmou que a declaração foi tirada de contexto e usada como combustível para os ataques. Em um outro stories, o atacante do Esquadrão mostrou um áudio recebido de um número desconhecido onde pode-se ouvir um insulto racista.>

"Tudo isso ultrapassa qualquer limite e não pode ser normalizado no futebol ou em qualquer outro lugar. Rivalidade faz parte do jogo, mas racismo e ameaças são inaceitáveis. Por isso, eu sempre lutarei contra o preconceito e, principalmente, pela segurança e integridade física da minha família" Ademir Atacante do Bahia

“Eu nunca fui um atleta com perfil de provocação e seguirei dessa forma, honrando a camisa do Bahia com responsabilidade. É lamentável ver uma fala distorcida e, pior, sendo usada como combustível para discursos de ódio e violência. O futebol é paixão, disputa, rivalidade, mas nunca pode ser sinônimo de ameaça e preconceito. Nunca vou aceitar esse tipo de ataque e, por isso, já estou tomando as medidas necessários para que os envolvidos sejam identificados e respondam na Justiça pelo que fizeram”, finalizou.>

Pronunciamento de Ademir sobre ataques sofridos Crédito: Reprodução/Instagram

Através das redes sociais, o Bahia repudiou os ataques racistas ao atacante e à família do atleta e enfatizou que está auxiliando com suporte jurídico ao jogador para que os responsáveis sejam identificados e respondam judicialmente. "Rivalidade é algo muito diferente das manifestações com teor agressivo e que configuram crime, de maneira indubitável, conforme a legislação brasileira", escreveu o clube.>

O que disse o jogador do Vitória?

O volante do Vitória Gabriel Baralhas revelou o motivo pela discussão com o atacante do Bahia Ademir no clássico Ba-Vi, válido pela 6ª rodada do Campeonato Baiano. A partida terminou sem gols, mas as confusões dentro de campo tiveram destaque no confronto. A revelação ocorreu nesta quinta-feira (13), durante participação no Podcast do Leão, da TV Vitória.>

"Ele veio falar que eu estava jogando em time pequeno. Aí não. Aí não dá. Mas depois ele pediu desculpa" Gabriel Baralhas Volante do Vitória