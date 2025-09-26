REAPRESENTAÇÃO

Ademir volta a treinar sem restrições e deve reforçar o Bahia contra o Palmeiras

O zagueiro Kanu participou parcialmente das atividades, mas ficará de fora da partida, assim como outros oito nomes

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 15:16

Reapresentação do Bahia após derrota para o Vasco Crédito: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Na manhã desta sexta-feira (26), o elenco do Bahia se reapresentou no CT Evaristo de Macedo após a derrota para o Vasco e iniciou os trabalhos para o confronto contra o Palmeiras, marcado para domingo (28), às 16h, na Arena Fonte Nova, pela 25ª rodada do Brasileirão. A principal novidade foi a participação de Ademir, que participou de toda a atividade sem restrições e deve reforçar a equipe contra o Verdão.

Sob comando de Ceni, o elenco realizou dois trabalhos no campo 2: um exercício de posse de bola em espaço reduzido, com pressão e regras de passe até a finalização, seguido por atividades específicas. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos contra o Vasco deixaram o campo após a primeira parte e seguiram para a academia, enquanto os demais participaram de treino tático voltado para construção de jogadas. O dia terminou com trabalhos de finalização.

Além de Ademir, o zagueiro Kanu participou parcialmente da atividade em campo, mas não deve ser relacionado para a partida. Já Erick, Ruan Pablo e David Duarte avançaram na transição física. Caio Alexandre ficou na academia, e João Paulo e Erick Pulga seguem em tratamento no departamento médico. O volante Jean Lucas é outro desfalque, suspenso por ter sido expulso contra o Vasco.