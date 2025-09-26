Acesse sua conta
Sem vencer há quatro jogos, Bahia vive pior sequência de 2025

Com calendário pesado e elenco desgastado, equipe de Rogério Ceni ainda tem pela frente sequência contra Palmeiras, Botafogo e Flamengo

  • Foto do(a) author(a) Pedro Carreiro

  • Pedro Carreiro

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 06:00

Everton Ribeiro - Bahia
Everton Ribeiro - Bahia Crédito: Letícia Martins/EC Bahia

Assim como na temporada passada, o Bahia começou o ano em alta, mas agora dá sinais de instabilidade e queda de rendimento. Já são quatro jogos sem vitória no Brasileirão e apenas três triunfos nas últimas dez rodadas, números muito aquém do esperado para um time que sonha com o G-4. Considerando todas as competições, o cenário também preocupa: o Esquadrão vive sua pior sequência no ano, com quatro partidas seguidas sem vencer.

Parte dessa oscilação pode ser explicada pelo desgaste físico. O Bahia é uma equipe que atua em alta intensidade e, com 65 jogos disputados em 2025, lidera com folga o ranking de clubes brasileiros que mais vezes entraram em campo na temporada. Essa maratona tem cobrado um preço alto: o elenco sofre com lesões e perdeu nomes importantes, como Erick Pulga e Caio Alexandre, ausentes há várias rodadas.

O curto prazo não promete alívio. O departamento médico continua cheio, e o jogador mais próximo de retornar é Ademir. Para complicar, o calendário reserva uma sequência duríssima: o Bahia encara o Palmeiras neste domingo (28), na Fonte Nova; em seguida visita o Botafogo, no dia 1º, no Nilton Santos; e depois recebe o Flamengo, no dia 5, novamente em Salvador.

“Caio Alexandre e Kanu ainda não vão jogar contra o Palmeiras. Talvez o Ademir tenha chance. Treinou com a gente um dia, mas estava muito desgastado. Como tivemos a relesão do Pulga, estamos com mais cuidado. Nossa primeira opção na base, Ruan Pablo, está machucado há muito tempo. Alguns nos fazem muita falta”, explicou o técnico Rogério Ceni.

“Aqui [contra o Vasco] foi difícil, contra o Palmeiras, Botafogo e Flamengo também vai ser. O campeonato não para, e nós temos uma sequência muito pesada. Infelizmente as lesões acontecem e acabam com nosso planejamento”, completou.

Após retornar do Rio de Janeiro, o elenco se reapresenta nesta sexta-feira (26), no CT Evaristo de Macedo, para iniciar a preparação visando o duelo contra o Palmeiras. Rogério Ceni terá apenas dois dias de trabalho para ajustar a equipe. Atualmente, o Bahia ocupa a 6ª colocação, com 37 pontos, e precisa voltar a vencer para não deixar o Mirassol, 4º colocado com 42, abrir ainda mais vantagem.

