DE VOLTA AOS TREINOS

Ainda sem volante e atacante, Bahia inicia preparação para enfrentar o Flamengo

O Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para enfrentar o Flamengo. A partida será neste sábado (5), às 19h, na Fonte Nova, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta terça-feira (1º), o elenco se reapresentou no CT Evaristo de Macedo.

Depois de um trabalho físico sob o comando do preparador Danilo Augusto, Rogério Ceni entrou em ação e comandou uma atividade com foco na troca de passes e finalizações. Os goleiros também participaram do treino.

Cada vez mais perto do retorno, o volante Acevedo participou de todo o treino com os companheiros. O uruguaio passou por cirurgia no joelho em janeiro, após se machucar na última rodada do Brasileirão do ano passado, e ainda não estreou na atual temporada.