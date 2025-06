MUNDIAL DE CLUBES

Al-Hilal x Pachuca: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Válida pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes, a partida será disputada no Geodis Park, em Tennessee (EUA), às 22h

Pedro Carreiro

Publicado em 26 de junho de 2025 às 18:00

Al-Hilal Crédito: Divulgação/Fifa

Al-Hilal e Pachuca se enfrentam nesta quinta-feira (26), às 22h (de Brasília), no Geodis Park, em Tennessee (EUA), pela 3ª rodada do Grupo H do Mundial de Clubes 2025. O confronto é decisivo para os sauditas, que ainda sonham com a classificação. Veja onde assistir ao vivo, horário da partida e as prováveis escalações. >

Onde assistir Al-Hilal x Pachuca ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo por SporTV (TV fechada), CazéTV (YouTube e Disney+, sem custo adicional para assinantes), DAZN (streaming) e Globoplay (streaming). >

Al-Hilal

Invicto até aqui, o Al-Hilal busca sua primeira vitória no Mundial para tentar uma vaga nas oitavas de final. A equipe de Simone Inzaghi precisa vencer e ainda torcer para uma derrota de RB Salzburg ou Real Madrid para avançar. Destaque para os brasileiros Malcom e Marcos Leonardo, que compõem o ataque ao lado de Salem Al-Dawsari. A equipe aposta em sua consistência defensiva e experiência no meio-campo para conquistar o resultado. >

Pachuca

Sem chances de classificação, o Pachuca entra em campo apenas para cumprir tabela e buscar premiação com uma possível vitória ou empate. O time mexicano sofreu duas derrotas nas primeiras rodadas e tenta se despedir do Mundial de forma honrosa. O técnico Jaime Lozano deve escalar força máxima, com Rondón liderando o ataque e Kenedy e John Kennedy na criação de jogadas. >

Prováveis escalações de Al-Hilal x Pachuca

Al-Hilal: Bono; João Cancelo, Koulibaly, Tambakti e Renan Lodi; Rúben Neves, Nasser Al-Dawsari e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Salem Al-Dawsari. Técnico: Simone Inzaghi

>

Pachuca: Moreno; Sánchez, Bauermann, Pereira e González; Montiel e Palavecino; Domínguez, John Kennedy e Kenedy; Rondón. Técnico: Jaime Lozano

>

Ficha do Jogo

Jogo: Al-Hilal x Pachuca >

Campeonato: Mundial de Clubes 2025 – Grupo H>

Rodada: 3ª rodada>

Data: Quinta-feira, 26 de junho de 2025>

Horário: 22h (de Brasília)>

Local: Geodis Park, Tennessee – EUA>