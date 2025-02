FUTEBOL INTERNACIONAL

Al Khaleej x Al-Ittihad: veja onde assistir e horário do jogo do Campeonato Saudita

Equipes se enfrentam quarta-feira (26), no estádio Mohamed Bin Fahd

Al Khaleej x Al-Ittihad se enfrentam, nesta quarta-feira (26), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Saudita. A bola vai rolar às 14h (horário de Brasília), no Estádio Mohamed Bin Fahd, em Dammam, na Arábia Saudita. O anfitrião é o 10º colocado da competição, com 28. Já o time do astro Benzema é o líder isolado, com 55.>