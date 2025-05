SAUDITÃO

Al Nassr x Al Ittihad: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O confronto será realizado no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade

Alan Pinheiro

Publicado em 7 de maio de 2025 às 11:00

Cristiano Ronaldo em ação pelo Al-Nassr Crédito: Al-Nassr/Divulgação

Em duelo direto no topo da tabela, Al Nassr e Al Ittihad se enfrentam nesta terça-feira pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. O confronto será realizado no Estádio Universidade Rei Saud, em Riade, e pode ser decisivo na briga pelo título da temporada. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Al Nassr x Al Ittihad ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo BandSports (streaming) e pelo Canal GOAT no YouTube.>

Al Nassr

O Al Nassr chega pressionado pela necessidade de vitória para seguir vivo na disputa pelo título. Com 60 pontos, o time ocupa a terceira colocação e conta com o faro artilheiro de Cristiano Ronaldo, que lidera a artilharia da liga com 23 gols. Uma vitória em casa pode diminuir significativamente a diferença para o líder.>

Al Ittihad

Líder isolado do Campeonato Saudita com 68 pontos, o Al Ittihad está muito próximo de levantar a taça. A equipe comandada por Laurent Blanc aposta em um elenco experiente e no talento de jogadores como Benzema, Kanté e Moussa Diaby — líder de assistências na liga — para confirmar a boa fase e sair de Riade com um resultado positivo.>

Prováveis escalações de Al Nassr x Al Ittihad

Al Nassr: Bento; Al-Ghannam, Simakan, Lajami, Boushal; Otávio, Brozovic, Al-Hassan, Sadio Mané; Wesley, Cristiano Ronaldo. Técnico: Stefano Pioli.>

Al Ittihad: Al-Mahasneh; Al-Sagour, Al-Mousa, Pereira, Kadesh; Kanté, Fabinho; Diaby, Aouar, Hernández; Benzema. Técnico: Laurent Blanc.>

Ficha do Jogo

Jogo: Al Nassr x Al Ittihad>

Campeonato: Campeonato Saudita 2024/2025 — 30ª rodada>

Data: Terça-feira, 7 de maio de 2025>

Horário: 15h00 (horário de Brasília)>

Local: Estádio Universidade Rei Saud, Riade (Arábia Saudita)>