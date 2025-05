SAUDITÃO

Al Raed x Al Hilal: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no King Abdullah Sport City Stadium

Em lados opostos da tabela, Al Raed e Al Hilal se enfrentam nesta quarta-feira pela 30ª rodada do Campeonato Saudita. A partida acontece no King Abdullah Sport City Stadium, e promete emoções na reta final da competição. Enquanto o time da casa tenta escapar do rebaixamento, os visitantes seguem na disputa pelo título. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>