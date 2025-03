FISICO SARADO

Antes e depois de ex-dirigente do Flamengo choca torcedores: 'Botou o shape'

Foto recente de Marcos Braz surpreendeu internautas pelos braços musculosos do ex-vice-presidente rubro-negro

Ex-vice-presidente do Flamengo, Marcos Braz chamou a atenção dos torcedores na internet. O dirigente, que deixou o rubro-negro no fim do ano passado, apareceu em uma foto nas redes sociais com seu novo físico sarado, e recebeu vários elogios dos internautas.>